Максим Третьяк останется в рижском "Динамо"

Рижское "Динамо" объявило на своем официальном сайте о подписании годового контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента ФХР Владислава Третьяка.
Максим Третьяк является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он провел за рижскую команду один матч, пропустив две шайбы c коэффициентом надежности 85,7. Кроме того, он играл в ВХЛ за фарм-клуб ЦСКА – "Звезду".
Ранее "Динамо" подписало новый контракт с нападающим Виталием Павловым.
Дополнительная информация
https://www.dinamoriga.lv/lv/zinas/kluba-zinas/dinamo-riga-pievienojas-maksims-tretjaks
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