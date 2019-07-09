Максим Третьяк останется в рижском "Динамо"

Рижское "Динамо" объявило на своем официальном сайте о подписании годового контракта с вратарем Максимом Третьяком, внуком президента ФХР Владислава Третьяка.

Максим Третьяк является воспитанником ЦСКА. В прошлом сезоне он провел за рижскую команду один матч, пропустив две шайбы c коэффициентом надежности 85,7. Кроме того, он играл в ВХЛ за фарм-клуб ЦСКА – "Звезду".

Ранее "Динамо" подписало новый контракт с нападающим Виталием Павловым.