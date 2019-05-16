Лазушин стал игроком "Локомотива"

Голкипер Александр Лазушин подписал контракт до конца сезона-2020/21 c "Локомотивом", информирует официальный сайт ярославского клуба.

В прошедшем сезоне 31-летний россиянин провел 39 матчей в составе "Куньлунь", одержал 12 побед, в том числе пять "на ноль". Процент отраженных бросков – 91,9. Коэффициент надежности – 2,48.

⚡ Спустя девять лет он возвращается в Ярославль!



"Локомотив" заключил контракт с опытным голкипером Александром Лазушиным.



Подробности:https://t.co/x7Y1BAdKgT – HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 16 мая 2019 г.

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