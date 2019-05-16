15:52 | Хоккей — КХЛ

Лазушин стал игроком "Локомотива"

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Голкипер Александр Лазушин подписал контракт до конца сезона-2020/21 c "Локомотивом", информирует официальный сайт ярославского клуба.

В прошедшем сезоне 31-летний россиянин провел 39 матчей в составе "Куньлунь", одержал 12 побед, в том числе пять "на ноль". Процент отраженных бросков – 91,9. Коэффициент надежности – 2,48.

 

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Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Aleksandr-Lazushin-vernulsja-v-Lokomotiv-6699

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