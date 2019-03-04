Ландер и Секач, скорее всего, останутся в "Ак Барсе"

Как стало известно "СЭ", нападающие Антон Ландер и Иржи Секач с большой долей вероятностью продолжат карьеру в "Ак Барсе". По окончании этого сезона у них завершаются контракты с казанским клубом, но и "барсы", и сами хоккеисты заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Напомним, что 27-летний Ландер провел в Казани два последних года, а 26-летний Секач - три. Оба легионера в сезоне-2017/18 стали обладателями Кубка Гагарина. В нынешнем чемпионате швед набрал 30 (10+20) очков в 39 матчах, а чех - 47 (23+24) балла в 60 играх.