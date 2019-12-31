КХЛ на официальном сайте назвала лучших игроков декабря.

Лучшим вратарем признан Якуб Коварж («Автомобилист»), одержавший победы в семи из девяти матчей, в том числе две — на ноль. Чех отразил 93,81% бросков.

Лучшим защитником признан Микко Лехтонен («Йокерит»), одержавший вместе с командой 7 побед в 9 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Финский защитник признается лучшим второй месяц подряд.

Лучшим нападающим признан Роман Старченко («Барыс»), одержавший вместе с командой 7 побед в 11 матчах и забросивший в них 8 шайб при показателе полезности «+6».

Лучшим новичком признан защитник Аким Тришин («Спартак»), одержавший вместе с командой победы в 6 из 9 матчей месяца и отметившийся в них голом и результативной передачей при показателе полезности (+1).