КХЛ проводит разбирательство по эпизоду с тренером «Амура» Гулявцевым

Как стало известно «СЭ», КХЛ рассматривает эпизод, который случился в матче регулярного чемпионата между «Амуром» и московским «Динамо».

Напомним, что главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев сказал, что «сожжет машину» судьи Виктора Гашилова. Позже Гулявцев сказал, что это была «эмоциональная шутка»

— КХЛ проводит разбирательства инцидента, произошедшего во время матча «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва). О принятом решении будет объявлено дополнительно, — сообщили «СЭ» в пресс-службе лиги.

По нашим данным, решение КХЛ будет принято завтра. (Евгений Белоусов)

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