Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев подписал новый двухлетний контракт с «Блюзменами» со среднегодовой зарплатой в 1,475 миллиона долларов. В интервью «СЭ» хоккеист рассказал о переговорах с «Блюз».

— Вы подписали новый контракт с «Сент-Луисом». Довольны условиями?

— В принципе, да. Подписание затянулось на все лето. И наконец-то это все закончилось. У меня были разные варианты. Обсуждалась возможность взять контракт на один год, но мы с семьей все-таки приняли решение подписать на два.

— Не продешевили?

— Думаю, я мог подписать и на большую сумму. Но это тоже хорошие деньги. Нас все устроило. Также мы обсуждали с «Сент-Луисом» вариант долгосрочного контракта, там цена была бы побольше. Но я решил, что два года — комфортнее для меня. Я очень рад, что остался в команде, с которой мы выиграли Кубок Стэнли. Теперь будем стараться защитить титул.

— Из КХЛ много предложений было?

— Да. Мы очень долго думали и со всеми разговаривали. Но играть в НХЛ для меня в приоритете. Попасть в команду и закрепиться там всегда было моей детской мечтой. В том году я получил место в «Сент-Луисе», и мы стали чемпионами. Зачем мне куда-то уезжать? Думаю, мы приняли правильное решение. Я очень рад, что еще два года проведу с «Блюз», а дальше — посмотрим. (Алена Гребенькова)

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