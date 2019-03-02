Илья Воробьев: "Игроки СКА провоцировали трибуны? Как – сосисками бросали?"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против "Спартака" (2:5).
Илья Воробьев: "Мы что, сосисками бросали?" pic.twitter.com/LGQwENWuBG– СЭ Хоккей (@hockey_se) 2 марта 2019 г.
– Большинство и меньшинство определили разницу, готовимся к следующим матчам, – заявил Воробьев.
– Что-то сказали вашим хоккеистам, которые провоцировали трибуны?
– А как они провоцировали? Сосисками бросали?
– Мимикой и жестами в сторону фанатской трибуны "Спартака".
– Да ладно, посмотрим.
– Шестеркин не сыграет в следующем матче? И в воротах будет Хелльберг?
– Точно? Вы – СДК или что? (улыбается) Там была игровая ситуация. Даугавиньш неудачно упал – здоровья ему. (Евгений Белоусов)
Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Спартака". Четвертый матч пройдет 4 марта в Москве.