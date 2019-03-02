Илья Воробьев: "Игроки СКА провоцировали трибуны? Как – сосисками бросали?"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина против "Спартака" (2:5).

– Большинство и меньшинство определили разницу, готовимся к следующим матчам, – заявил Воробьев.

– Что-то сказали вашим хоккеистам, которые провоцировали трибуны?

– А как они провоцировали? Сосисками бросали?

– Мимикой и жестами в сторону фанатской трибуны "Спартака".

– Да ладно, посмотрим.

– Шестеркин не сыграет в следующем матче? И в воротах будет Хелльберг?

– Точно? Вы – СДК или что? (улыбается) Там была игровая ситуация. Даугавиньш неудачно упал – здоровья ему. (Евгений Белоусов)

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Спартака". Четвертый матч пройдет 4 марта в Москве.

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