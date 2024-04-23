Гусев ждет предложений из НХЛ

По информации «СЭ», нападающий Никита Гусев рассматривает вероятность еще раз попробовать себя за океаном и ждет предложений от клубов НХЛ.

По этой причине 31-летний хоккеист пока не подписывает новый контракт с московским «Динамо».

Гусев стал игроком бело-голубых перед началом сезона-2023/24. Всего за клуб он провел 77 матчей, забросил 26 шайб и отдал 73 результативных передачи.

В НХЛ хоккеист выступал за «Нью-Джерси» и «Флориду».