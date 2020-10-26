Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов восьмой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек («Спартак»), одержавший победы в двух из трех матчей недели (в том числе одном гостевом). Выездной матч против «Локомотива» завершился поражением «Спартака» в серии бросков (0:1 Б), этот «сухарь» стал для словацкого вратаря вторым в чемпионате. По воротам Гудачека нанесено 100 бросков (в среднем за игру 33,3), из которых вратарь отразил 98 процентов (лучший показатель недели). Коэффициент надежности составил 0,65.

Лучшим защитником выбран Михал Йордан («Амур»). Он отметился хет-триком в матче против «Ак Барса», а также не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим стал Владимир Бутузов («Амур»), набравший в четырех матчах 7 (4+3) очков (лучший результат). Нападающий хабаровского клуба набирал очки во всех матчах, забивал голы в трех, отметившись дублем в игре против «Йокерита». Шайба во встрече с «Ак Барсом» стала победной.

Лучшим новичком признан нападающий Алексей Торопченко («Куньлунь»), отметившийся двумя заброшенными шайбами в трех матчах, которые стали для 21-летнего игрока первой и второй в КХЛ.