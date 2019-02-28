Главный тренер "Витязя": “Готовимся дать настоящий бой ЦСКА в третьем матче”

Главный тренер “Витязя" Валерий Белов после поражения во втором матче серии с ЦСКА пообещал, что его команда даст бой в третьей игре, которая пройдет в субботу, 2 марта, в Подольске.

– Считаю, что “Витязь” сегодня выглядел намного лучше. Наши вратари провели не лучший матч, мягко скажем. На наш взгляд, они пропустили не очень сложные шайбы. Сегодня мы намного лучше играли в атаке, был хороший настрой и движение. Готовимся в Подольске дать настоящий бой “армейцам”.

– Кто из вратарей начнет третий матч в Подольске?

– Время есть для этого. Сложно сказать. Планировался Самонов, но решение может измениться. Посмотрим, подумаем.

– Бросается в глаза, что в первой половине “Витязь” играет на равных с ЦСКА, но потом следует провал. В чем причина?

– Второй период проиграли, это связано с игрой ЦСКА. Дальняя сторона, нам сложнее становится. В первом матче мы держались, но пропустили две шайбы подряд, и нам сложно стало. Считаю, что “Витязь” сегодня не рассыпался и играл до конца.

– Вдохновляет ли вас пример “Спартака”, который зацепил две победы на выезде со СКА?

– Естественно. (Владислав Уткин)