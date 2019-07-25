Франсис Паре: "Русские чувствительны к тому, что о них думают"

Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре рассказал, как относятся к легионерам в КХЛ, а также вспомнил интересные события из своей карьеры в лиге

– К легионерам относятся, как к королям, – цитирует Паре "Прессбол". – Заботятся о том, чтобы им понравился город, чтобы у них остались хорошие воспоминания о стране. Русские чувствительны к тому, что о них думают. В Северной Америке совсем другой подход: не нравится – поезжай домой. Сейчас я в Белоруссии, но в любом случае рад, что остался в КХЛ. Звали вернуться в "Серветт", но в Швейцарии выступать еще не готов. Может, потом…

– До "Слована" ты защищал цвета челябинского "Трактора" и опоздал на предсезонный сбор команды из-за свадьбы...

– Верно. Странная ситуация. Я пропустил неделю – на следующий день после свадьбы вылетел в Россию. Но в клубе были недовольны. Морально чувствовал себя подавленным, поэтому играть было трудно. Возникало желание вообще бросить хоккей. Без должного настроя нельзя выходить на лед, и меня перестали выпускать. Хотя первый сезон в Челябинске получился нормальным.

– Ты говорил, что тогдашний тренер "Трактора" Андрей Николишин не любит иностранцев…

– Ну, я не играл, Мартина Ружичку коуч перевел в четвертое звено, еще одного легионера убрали в начале сезона... Но вспоминать об этом не хочется, все уже в прошлом. Сейчас нужно сфокусироваться на том, что будет.

– Как сложилась бы твоя карьера, если бы КХЛ не существовало?

– Наверное, пил бы сейчас хорошее пиво в Германии. Или доигрывал дома в Монреале, параллельно ища работу.​

В КХЛ 32-летний Паре успел поиграть за магнитогорский "Металлург", "Трактор", "Слован", "Медвешчак" и "Автомобилист". Всего он провел в лиге 266 матчей и набрал 141 (64+77) очко.