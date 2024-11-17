Форвард «Сибири» Дубакин может перейти в «Амур»

Как стало известно «СЭ», нападающий Сергей Дубакин может перейти из «Сибири» в «Амур».

В текущем сезоне 24-летний нападающий отдал две результативные передачи в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне-2023/24 на его счету было 12 (7+5) очков в 46 встречах.

После 25 матчей «Сибирь» с 23 очками занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (13 очков) идет на последней, 12-й позиции на «Востоке» после 26 игр.