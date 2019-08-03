Два молодых хоккеиста "Лады" стали игроками "Торпедо"

"Торпедо" совершил обмен с "Ладой", в результате которого систему нижегородского клуба пополнили два молодых нападающих – Максим Цыбин и Егор Алексеев. В обратном направлении проследовал нападающий Денис Шураков, сообщает официальный сайт нижегородцев.

Оба игрока 2000 года рождения являются воспитанниками тольяттинского хоккея. В прошедшем сезоне Максим Цыбин выступал в МХЛ за "Ладью" (32 игры, 7 голов и 3 передачи), а его партнер по команде помимо выступлений за "молодежку" (43 игры, 35 (11+24) очков) привлекался к играм в ВХЛ, проведя в составе "Лады" 14 матчей. Соглашения с "Торпедо" позволят игрокам выступать как в ВХЛ, так и МХЛ.