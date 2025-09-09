Дедунов: «Сочи» может решать серьезные задачи в КХЛ»
Форвард «Сочи» Павел Дедунов поделился мнением о шансах команды попасть в плей-офф КХЛ.
— Мы много удаляемся — это первое, что бросается в глаза по матчу со «Спартаком», — приводит слова Дедунова «Известия». — Надо убрать удаления, больше играть «5 на 5». И, возможно, результат будет в нашу пользу. У нас хорошо сработало большинство, в котором мы забросили две шайбы. В меньшинстве у нас не очень получилось, слишком много было штрафных минут, целых 16 — это почти целый период. Бригады много проводят времени в неравных составах — это накладывает свой след на атаку и в целом на игру. Много сил тратится на оборону.
— Если убрать такое количество удалений у «Сочи», команда имеет шанс выйти в плей-офф?
— Да, абсолютно верно вы сказали, что «Сочи» может решать серьезные задачи в КХЛ. Мы играли против «Спартака», хорошей сильной команды, которая здорово атакует. Уступали в каких-то моментах, но эти моменты связаны с нашими удалениями. Во время них инициатива переходила к лучшим игрокам «Спартака». Потому что, когда мы удалялись, они были на поле. Они чувствовали уверенность, к ним приходило чувство гола, чувство момента. И за счет этого они держали инициативу.
«Сочи» в стартовом матче FONBET чемпионата КХЛ уступил «Спартаку» (3:4). В следующем матче команда сыграет 9 сентября против московского «Динамо».
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