Игрок ЦСКА Спронг — о личных целях на сезон: «Это мой секрет»

Нападающий ЦСКА Даниель Спронг после победы над «Спартаком» (2:0) в матче за Кубок мэра Москвы рассказал об адаптации в России, работе с Игорем Никитиным и личных целях на сезон.

— Забил сегодня победный гол. Насколько это приятно?

— Это приятно, но это предсезонный турнир и шайбы здесь не считаются. Мы готовимся к регулярке и такой результат нам поможет.

— Ожидал увидеть такое количество фанатов сегодня?

— Мне сказали, что игры между «Спартаком» и ЦСКА — большое дерби, поэтому ожидал, что будет такая атмосфера, которая напомнила мне футбольные игры.

— Что больше всего удивило в ЦСКА?

— Москва — это потрясающий город. Я чувствую себя здесь очень хорошо. У нас есть очень сильный тренер, который выиграл в прошлом году чемпионство. Мы готовимся к сезону, разбираемся в командном взаимодействии.

— Какая у тебя задача в ЦСКА?

— Выиграть Кубок Гагарина. Мы сделали много хороших подписаний и цель стоит только одна.

— Какие индивидуальные задачи есть у тебя?

— Это мой секрет (Улыбается.).

— Если говорить о требованиях Никитина, то они схожи с тем, что есть в НХЛ?

— Я думаю, что они немного разные. У каждой команды КХЛ есть свой стиль и он уникален. «Динамо» больше играет в обороне, «Спартак» более агрессивный. Мы готовы к каждой команде!