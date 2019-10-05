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Cтала известна зарплата Бурдасова в СКА

12:02
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По информации «СЭ» Антон Бурдасов заработает в СКА около 30 миллионов рублей за оставшуюся часть чемпионата КХЛ без учета бонусов.

Бывший форвард «Эдмонтона» подписал контракт с петербургским клубом до 30 апреля 2020 года, сообщается в официальном Twitter СКА.

26-летний нападающий выступал за армейцев с 2012 по 2015 год, став в их составе обладателем Кубка Гагарина. Всего за клуб он провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.

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