ЦСКА обменял Пешехонова в «Торпедо» из Усть-Каменогорска

ЦСКА обменял нападающего Владимира Пешехонова в усть-каменогорское «Торпедо». С ним подписан односторонний контракт на два года. Взамен «армейский» клуб получил денежную компенсацию, сообщает сайт «Торпедо»

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист выступал за московскую «Звезду». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 54 матча и набрал 37 (14+23) очков, в 9 играх плей-офф написал в актив 3 (2+1) очка.

Ранее форвард защищал цвета таких клубов, как «Спартак», «Атлант», ЦСКА и «Сибирь». Всего в КХЛ игрок провел 82 матча, забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач.