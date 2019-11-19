«Барыс» начал сбор средств для помощи тяжелобольному вратарю

«Барыс» организует сбор средств для помощи голкиперу молодежной команды «Снежные барсы» Вилену Прокофьеву, у которого обнаружена злокачественная опухоль. 18-летнему молодому человеку поставлен диагноз саркома Юинга, сообщает официальный сайт клуба.

— Уважаемые болельщики, 22 ноября, во втором перерыве матча с «Ак Барсом» пройдет благотворительный аукцион. Все вырученные средства будут направлены на лечение вратаря «Снежных барсов», участника двух юниорских чемпионатов мира в составе сборной Казахстана Вилена Прокофьева, с диагнозом — саркома Юинга.

Лоты — именные клюшки Романа Старченко, Даррена Дица, Эдди Паскуале, игровые джерси Никиты Михайлиса, Джесси Блэкера и Виктора Сведберга, — говорится в сообщении на сайте клуба.

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