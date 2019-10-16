Авцин расторг контракт с «Нефтехимиком»
19:07
Нападающий Александр Авцин покинул «Нефтехимик». Стороны расторгли контракт по обоюдному контракту, сообщает официальный сайт команды из Нижнекамска.
В нынешнем регулярном чемпионате 28-летний форвард сыграл в 10 играх и набрал 3 (1+2) очка.
?ОФИЦИАЛЬНО?— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) October 16, 2019
Хоккейный клуб «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Александром Авциным.
В нынешнем регулярном чемпионате форвард сыграл в 10 играх и набрал 3 (1+2) очка.
Мы благодарим Александра за проделанную работу и желаем успехов в карьере! pic.twitter.com/lUkvPEpJeL
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https://www.hcnh.ru/news/club-life/avtsin-pokinul-neftekhimik/
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