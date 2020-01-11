«Авангард» всухую победил «Барыс». Дедунов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимали «Авангард». Гости победили со счетом 3:0.

В первых двух шайбах омичей поучаствовал нападающий Павел Дедунов. На его счету гол и результативная передача.

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 25 бросков и сделал пятый «сухарь» в сезоне.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Дедунов — 6 (Потапов), 1:10 — 0:1. Войнов — 10 (Дедунов, Потапов), 53:02 — 0:2. Клинкхаммер — 10 (п.в.), 59:44 — 0:3.

Вратари: Паскуале (58:09 — 59:44) — Бобков.

Броски: 25 (8+13+4) — 34 (10+14+10).

Судьи: Бондарь, Оленин.

11 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».