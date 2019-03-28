Антон Белов - об отмененном голе СКА: "Вратаря не касался"

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ) в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

– Вы были на пятаке, когда Кетов забивал, и гол отменили.

– Я не знаю, что с не засчитанным голом, я не видел. Судьи приняли такое решение, мы его принимаем. Идем дальше.

– Вы же вратаря не касались.

– Не касался. Но там же какие-то другие нюансы есть. Но я говорю, что это решение судей, мы его не оспариваем, а принимаем. Меня это не вывело из себя, наоборот, мы стали активнее играть после этого, позлее.

– ЦСКА заблокировал 20 бросков. Удивлены?

– Ничего нового. Мы перед игрой знали, что ЦСКА много блокирует. И старались с кистей бросать. Это плей-офф, финал конференции, здесь играют самоотверженно. Кто больше отдаст себя, тот и выиграет.

– Есть ли у вас комплекс ЦСКА? Пятое подряд поражение в сезоне.

– Да перестаньте. Вы же видели, как мы сегодня играли. Хороший матч был. Мы не чувствуем себя аутсайдерами.

– Насколько не хватало Дацюка?

– Павел – наш лидер, ждем его возвращения.

– У вас есть уверенность, что СКА все делает правильно?

– Продолжаем играть в свою игру, вот и все. (Игорь Еронко)