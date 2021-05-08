«Ак Барс» интересуется нападающим «Барыса» Панюковым

По информации «СЭ», «Ак Барс» заинтересован в приглашении нападающего «Барыса» Кирилла Панюкова.

Казахстанский клуб повторил квалификационное предложение «Металлурга» и сохранил Панюкова у себя. Но в ближайшее время Панюков может отправиться в «Ак Барс» за денежную компенсацию.

В минувшем сезоне 23-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча и набрал 16 (8+8) очков. В плей-офф на его счету 7 (4+3) очков в шести матчах.

(Артур Хайруллин)