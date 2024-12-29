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Сегодня, 22:15

Агент Кареева заявил, что минское «Динамо» поступило с вратарем непорядочно

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Агент Никита Квартальнов прокомментировал «СЭ» подписание «Витязем» контракта со своим клиентом, вратарем Андреем Кареевым.

— Мы до последнего искали варианты трудоустройства Кареева и в последний момент нашли вариант с «Витязем». Впервые в своей карьере я подписал игрока за час до дедлайна.

Расторжение с минским «Динамо» было неожиданностью для нас. Догадываюсь, с чем это связано. Удивило только то, что игрок получил серьезную травму, а ему не дали возможности вернуть игровые кондиции и даже не дождались паузы на Кубок Первого канала. Это непорядочный поступок со стороны клуба.

Белорусский клуб расторг договор с Кареевым 20 декабря с выплатой компенсации. Ранее, 13 декабря «Динамо» выставило голкипера на драфт отказов, с которого его никто не забрал.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел 7 матчей (1 «сухой», коэффициент надежности — 90,02 процента).

Андрей Кареев
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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