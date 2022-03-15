«Ростов-Дон» проиграл ЦСКА в первом матче после возвращения Вяхиревой

«Ростов-Дон» в матче чемпионата России среди женских команд уступил ЦСКА со счетом 30:34.

Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева в первом матче после Олимпиады-2020 стала самым результативным игроком встречи, забив 11 мячей.

После этого матча ЦСКА с 34 очками лидирует в группе А, «Ростов-Дон» с 30 очками — на второй строчке.

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Предварительный этап. Группа A

ЦСКА (Москва) — Ростов-Дон (Ростов-на-Дону) — 34:30 (21:17)

15 марта