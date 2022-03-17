Сборные России по гандболу попросили допустить их до международных турниров

Игроки юношеских и молодежных сборных России по гандболу обратились с открытым письмом к главе Международной федерации гандбола (IHF) Хассану Мустафе и президенту Европейской федераций гандбола (EHF) Михаэлю Видереру с просьбой допустить их до международных турниров.

Полностью текст письма:

«Открытое письмо президенту Международной федерации гандбола и президенту Европейской федерации гандбола

Уважаемый Хассан Мустафа!

Уважаемый Майкл Видерер!

Мы, игроки юношеских и молодежных сборных России, обращаемся к вам как к руководителям международной и европейской федераций гандбола.

Мы не понимаем, почему оказались лишены возможности заниматься делом нашей жизни и почему нас отстранили от международных соревнований, о которых мы так мечтали и к которым серьезно готовились.

Мы всегда верили, что настоящий спорт дарит всем равные возможности и остается вне политики. Но сейчас нас, простых юношей и девушек, так же преданных гандболу, как и наши сверстники из других стран, сделали изгоями без объяснения причин. Это идет вразрез основополагающим принципам спорта, на которые мы всегда ориентировались.

Все чаще слышны голоса людей из других стран, не понимающих и не принимающих отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Член Совета по спорту Норвегии, высшего спортивного органа страны, Ойвинд Ваттердаль в знак протеста против спортивных санкций в отношении россиян и белорусов, покинул свой пост — «чтобы иметь возможность честно смотреть в глаза своим коллегам».

Просим вас, уважаемые Хассан Мустафа и Майкл Видерер, проявить мудрость и независимость при принятии решений и разрешить российским сборным и клубам принимать участие в международных соревнованиях. Иначе мы будем лишены полноценной возможности заниматься делом, которому рассчитывали посвятить свою жизнь. Надеемся на разум, справедливость и торжество справедливого духа!

В начале марта IHF и EHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине".

Напомним, в начале марта IHF и EHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.