Пострадавшие в ДТП болельщики, которых выписали из больницы, добрались домой

Пострадавшие в ДТП болельщики гандбольного клуба «Виктор», которых выписали из больницы, добрались домой. На стационарном лечении остались водитель автобуса и два пассажира, их состояние стабильное.

«С транспортом помог гандбольный клуб СКИФ. Кого-то отправляли на такси — ввиду того, что людей надо было доставить в разные населенные пункты. Сегодня с утра я лично со всеми связался, все находятся дома», — цитирует РИА Новости директора клуба «Виктор» Ивана Фиева.

29 сентября из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание автобуса. Пострадал водитель, 8 пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. Всего госпитализированы 9 человек. Водитель грузовика погиб.