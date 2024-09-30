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Сегодня, 16:10

В ФГР заявили, что намерены оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом болельщиков «Виктора»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Глава ФГР Сергей Шишкарев.
Фото ФГР

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев выразил поддержку пострадавшим в ДТП с участием автобуса болельщиков ГК «Виктор».

Вечером 29 сентября колонна из четырех автобусов (три — с болельщиками «Виктора» и один — с командой) возвращалась в Ставрополь после матча мужской Суперлиги с краснодарским СКИФом. В районе станицы Старокорсунская выехавшая на встречу фура столкнулась с одним из автобусов, в котором находились фанаты. 9 человек были госпитализированы, 6 из них уже выписаны и доставлены домой. Еще трое остаются под наблюдением врачей. Также повреждения получил сотрудник пресс-службы «Виктора».

«От лица ФГР выражаю искреннюю поддержку всем, кто пострадал в результате этой аварии. К счастью, удалось избежать большой трагедии — и это самое главное. Хотел бы выразить глубокую признательность тем, кто оперативно вмешался в ситуацию и оказал помощь нуждавшимся. Пострадавшим помогали не только болельщики, которые ехали в других автобусах, но и игроки, тренеры и сотрудники «Виктора», а также те, кто оказался в эти минуты рядом. Именно совместные скоординированные действия позволили максимально эффективно разобраться в ситуации. По-другому и быть не могло, мы — одна большая гандбольная семья. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — цитирует Шишкарева официальный сайт ФГР.

Ранее в ГК «Виктор» заявили, что окажут помощь пострадавшим болельщикам. Также соболезнования и поддержку в связи с происшествием высказал футбольный клуб «Зенит».

Источник: ФГР
Гандбол
ГК Виктор
Сергей Шишкарев
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