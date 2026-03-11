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11 марта, 16:13

Михайличенко спустя два года вернулась в гандбол и продолжит карьеру в ЦСКА

Алина Савинова

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Елена Михайличенко приняла решение вернуться в большой гандбол, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

24-летняя спортсменка будет выступать за ЦСКА, за который играла до того, как приостановила карьеру по состоянию здоровья в декабре 2023 года.

«Очень рада вернуться в семью ЦСКА, для меня это новый жизненный этап, новый вызов. Особенность ситуации заключается в том, что я возвращаюсь в гандбол почти после двухгодичной паузы. Верю и надеюсь, что вместе с девчонками и тренерским штабом команды у нас впереди много достижений», — заявила Михайличенко.

Спортсменка также является бронзовым призером чемпионата мира-2019 и трехкратной чемпионкой России в составе ЦСКА.

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Источник: https://t.me/rushandball/14852
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Гандбол
ГК ЦСКА
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