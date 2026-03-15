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15 марта, 19:20

ЦСКА в третий раз подряд выиграл Кубок России по гандболу

Алина Савинова

ЦСКА победил «Чеховских медведей» в финале Кубка России по гандболу среди мужских команд — 33:28.

Решающий матч прошел в воскресенье в Чехове. Самым результативным игроком стал гандболист московской команды Иван Ерканов, который забил восемь голов.

В игре за третье место СКИФ одержал победу над «Зенитом» со счетом 30:28.

ЦСКА завоевал Кубок России в третий раз подряд. Рекордсменами по этому показателю являются «Чеховские медведи», на счету которых 15 трофеев.

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Гандбол
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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