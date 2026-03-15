ЦСКА в третий раз подряд выиграл Кубок России по гандболу

ЦСКА победил «Чеховских медведей» в финале Кубка России по гандболу среди мужских команд — 33:28.

Решающий матч прошел в воскресенье в Чехове. Самым результативным игроком стал гандболист московской команды Иван Ерканов, который забил восемь голов.

В игре за третье место СКИФ одержал победу над «Зенитом» со счетом 30:28.

ЦСКА завоевал Кубок России в третий раз подряд. Рекордсменами по этому показателю являются «Чеховские медведи», на счету которых 15 трофеев.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max