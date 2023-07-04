Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России

Европейская федерация гандбола (ЕГФ) приняла решение перенести из России женский чемпионат Европы-2026, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

Турнир должен был пройти с 3 по 20 декабря 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге.

«Текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов. После консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы из России в другую страну», — говорится в заявлении.

Страна, которая примет женский чемпионат Европы-2026 вместо России, еще не определена. Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

28 февраля 2022 года исполком ЕГФ отстранил российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организациина неопределенный срок.