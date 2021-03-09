Объявлен расширенный состав женской сборной России по гандболу на олимпийскую квалификацию

Стал известен расширенный состав женской сборной по гандболу для участия в отборочном турнире Олимпийских игр, сообщает пресс-служба ФГР.

В заявку сборной России вошли 35 гандболисток. На матч можно будет заявить до 16 спортсменок, а по ходу произвести до пяти замен.

В список вошли вратари Галина Габисова, Виктория Калинина (обе из «Ростов-Дон»), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе из ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»), левые крайние Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе из «Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка), правые крайние Диана Голуб, Анна Ефимкина (обе из «Кубани»), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»), линейные Яна Жилинскайте («Лада»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), правые полусредние Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе из ЦСКА), Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»), левые полусредние Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе из «Ростов-Дон»), Полина Ведехина (ЦСКА), Анастасия Листопад («Кубань»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»), разыгрывающие Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, Наталья Чигиринова (все из ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе из «Лады»), Милана Таженова («Ростов-Дон»).

Напомним, квалификация была перенесена с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Отборочный турнир пройдет в венгерском Дьере с 19 по 21 марта. Сборная России встретится с Венгрией, Сербией и Казахстаном. Две лучшие команды получат право выступить на Играх в Токио.