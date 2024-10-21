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Сегодня, 07:36

Бывший клуб Вяхиревой объявил себя банкротом и снимется со всех турниров

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Правление женского гандбольного клуба «Вайперс» приняло решение о банкротстве и фактическом закрытии титулованной команды.

Трехкратный победитель Лиги чемпионов и семикратный чемпион Норвегии не сумел оперативно найти 2,1 миллиона евро, необходимых для закрытия долгов. Теперь все игроки будут освобождены от выполнения контрактов, а команда снимется с турниров Лиги чемпионов и с национального чемпионата. В минувшую субботу клуб из Кристиансанна сыграл свой последний матч, победив дома в Лиге чемпионов македонскую «Будучность» — 32:23.

«Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб, но подавляющее большинство в совете директоров пришло к выводу, что нет смысла продолжать спасательную операцию, — приводит NRK слова председателя правления Питера Гитмарка. — Это очень трудное решение. Игроки и персонал проинформированы о предстоящем увольнении. Гандбольной структуры под названием «Вайперс» больше нет».

Начиная с 2017 года «Вайперс» считались самым богатым и амбициозным женским гандбольным клубом Европы. Этому способствовал щедрый спонсор — пивоваренный гигант Christianssands Bryggeri. Но несколько лет назад он отказался от инвестиций в гандбол. При этом «гадюки» до последнего продолжали подписывать дорогостоящих игроков (в частости, россиянку Анну Вяхиреву) и жить на широкую ногу. Это и спровоцировало печальный финал.

Гандбол
Анна Вяхирева
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