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Сегодня, 14:55

Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов

Владислав Маслов
Корреспондент
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Правая полусредняя французского «Бреста» Анна Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов-2024/25. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в соцсетях.

Кроме того, россиянку включили в символическую сборную 6-го тура соревнований. По его итогам «Брест» в гостях победил румынский «Рапид» со счетом 34:31, Вяхирева отличилась 11 голами

29-летняя спортсменка выступает за «Брест» с лета 2024 года, ее предыдущим клубом был норвежский «Вайперс». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Вяхирева стала лучшим бомбардиром турнира (113 мячей).

Гандболистка является олимписйским чемпионом (2016) и серебряным призером Олимпиады (2021) в составе сборной России.

Анна Вяхирева. Вяхирева переезжает из Норвегии во Францию за рекордные деньги. Россиянку продали ради спасения клуба

Источник: Лига чемпионов ЕГФ
Гандбол
Анна Вяхирева
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