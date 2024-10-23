Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов

Правая полусредняя французского «Бреста» Анна Вяхирева признана лучшим игроком группового этапа гандбольной Лиги чемпионов-2024/25. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в соцсетях.

Кроме того, россиянку включили в символическую сборную 6-го тура соревнований. По его итогам «Брест» в гостях победил румынский «Рапид» со счетом 34:31, Вяхирева отличилась 11 голами

29-летняя спортсменка выступает за «Брест» с лета 2024 года, ее предыдущим клубом был норвежский «Вайперс». В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Вяхирева стала лучшим бомбардиром турнира (113 мячей).

Гандболистка является олимписйским чемпионом (2016) и серебряным призером Олимпиады (2021) в составе сборной России.