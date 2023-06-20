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Голышак вспоминает

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«У меня на одной только голове — 12 шрамов...». Советский вратарь, который выиграл все

Юрий Голышак
Обозреватель
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Хоккеист Владимир Мышкин.
Владимир Мышкин.
Фото Сергей Киврин
Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Мышкин.
Фото Алексей Иванов., архив «СЭ»
Владимир Мышкин.
Фото Никита Успенский
Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Мышкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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19 июня знаменитому хоккейному голкиперу Владимиру Мышкину исполнилось 68 лет.

Ночной хоккей

Я узнаю про день рождения Владимира Мышкина, вспоминаю его — и настроение становится лучше. Не знаю почему. Необъяснимо!

Отчего-то мне казалось, Мышкин так и не стал чемпионом СССР. Не успел, не дотянул до 1990-го.

Вот это было для меня необъяснимо — как это? У великих хоккеистов Мальцева и Билялетдинова — ни одной золотой медали чемпиона СССР! Имея такой состав в «Динамо», таких тренеров — ну хоть разочек могли зацепить? Сколько раз было «горячо» — а все мимо!

1974 год. Москва. Суперсерия СССР - Канада. Александр МАЛЬЦЕВ против вратаря канадцев Джерри ЧИВЕРСА. Фото Владислава КИВРИНА. Александр Мальцев: к Андропову с сухарями

Вратарю Мышкину повезло — проезжая столько раз мимо чемпионства, выиграть золотые медали один раз успел. Напоследок, что называется, — и он уезжал за границу, и чемпионат СССР превращался во что-то совсем другое.

В 90-м было совсем особенное «Динамо» — чувствовалось, какой кайф получают эти парни от совместного хоккея. Я совсем не удивился, узнав, что Яшин, Ковалев, Каспарайтис и другие тайком от тренеров занимались ночами на льду. Днем не наигрались, понимаешь. Хочется добавки.

Их тогдашний хоккей — один из лучших, который я видел в жизни. Мощь. Творчество. Наслаждение.

Сейчас понимаю: какой же это был состав... Вернувшийся тренер Юрзинов, первое золото после 36-летнего перерыва...

Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Журавлик из салфетки

Не выиграл бы Мышкин золотую медаль хотя бы раз — было бы странно и нелепо. Какой-то необъяснимый ляп в выдающейся карьере.

Впрочем, у профессиональных спортсменов глубоко индивидуальный взгляд на собственные возможности. Нам со стороны и не понять.

Когда-то на самарской набережной доигрывающий в «Крыльях» на позиции последнего защитника Александр Бородюк меня ошарашил:

— Карьеру свою считаю глубоко неудачной.

— Да ну-у?! — выдавил я. Поперхнувшись чем-то безалкогольным.

— Ну а как? — задумчиво мастерил из салфетки журавлика заслуженный мастер спорта Бородюк. — Два раза съездил на чемпионат мира. Хоть раз мог с медалями вернуться?!

Я даже не знал, поддакивать или нет. Может, все это шутка?

Но нет, Бородюк смотрел на меня иронично — как и на мир в целом — но всерьез.

Помню, я подумал еще — какой же хороший журавлик вышел из салфетки. Почти как у девочки из Хиросимы.

Лучшая фотография

Но, кажется, Владимир Мышкин легче относится к карьерным «мог» и «стал».

Чуть поняв его характер, думаю, такими вопросами заслуженный вратарь Мышкин даже не задавался бы, если б вдруг проехал мимо золота в 1990-м. Лидировал-то в тот год «Химик» — и уже примеривал главные медали. А вышло вон как.

Тем более шесть золотых медалей с чемпионатов мира и одна с Олимпиады-84 затмевают блеском всю ту тонну серебра, что насобирал Владимир Семенович в советском хоккее.

Глядишь на его фотоизображения той поры — и чувствуется легкость натуры. Всюду Мышкин какой-то озорной. Смешливый.

Но лучшая его фотография, безусловно, та, на которой лица не разглядеть. Кажется, за нее получил приз World Press Photo великий фотограф Дмитрий Донской, не переживший недавно ковид.

Причем отправлять в Амстердам на конкурс ту карточку и не планировал. Товарищ из фотографического мира настаивал: «Отправляй!» Для убедительности Донской карточку разорвал — и швырнул досадливо в урну.

На счастье, разорвал крупными кусками — тот же приятель из ТАСС, склеив, тайком отправил. От имени Донского.

Владимир МЫШКИН. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Владимир Мышкин: от сборной СССР до мездрильной артели

А тому уж пришло приглашение: «Dear Дмитрий Абрамович, извольте явиться за первым призом...»

Годы спустя я держал в руках эту карточку и дрожал от восторга. Тот вечер вообще был памятным — набравшись храбрости, я схватил увесистую статуэтку. Тот самый фотографический «Оскар». Вручил старику Донскому свой же фотоаппарат — и позировал с призом при тусклом свете. Как говорится, московских окон негасимый свет.

Понял вдруг, застыв с любезным выражением лица в ожидании «птички»: великий фотограф Донской то ли позабыл что-то, то ли не освоил новую технику. Стесняется перепросить — «куда нажимать?» Нащупав-таки указательным пальцем нужную кнопку, нажал трижды — с какой-то опаской...

Если я на работе Донского вышел так себе, то вратарь Мышкин — выше всяких похвал. Тот снимок собрал 55 мировых призов. Включая самый главный.

Вот сейчас я снова смотрю на фотографию Владимира Семеновича, распластавшегося на льду в водопаде ледяных брызг.

Вспоминаю тот наш разговор.

Владимир Мышкин.
Фото Никита Успенский

«Ты ему пока в рыло дай, а я подойду — добавлю»

Начал Донской вкрадчиво, издалека. Мы с коллегой Кружковым похвалили вслух другого известного фотографа минувших дней — Игоря Уткина.

Выяснилось, что Уткина Донской высоко не ставит. Что уж греха таить — не ставит вообще никак. Заметив: «Все его несчастье, ребята, в том, что он как валенок».

Ну и проиллюстрировал историей того самого снимка:

— Была у нас история: хоккейная сборная собиралась на Олимпиаду. Мне агентство купило в Японии дистанционное управление. Сейчас-то оно как спичечная коробка — а тогда был чемодан с антеннами.

— Это понятно.

— В коридоре догоняет Утенок: «Дим, ты в Лужники? Возьми меня!» — «Садись...» Меня-то все знают, второй тренер Тузик сразу: «Кто тебе нужен — Мышкин или Третьяк?» Давай, говорю, Мышкина. Ну его, этого Третьяка, он заезженный, начнет учить снимать.

Владимир Мышкин. Он становился чемпионом с «Динамо» в качестве игрока и тренера. Владимиру Мышкину — 65

— Что придумали?

— Мышкин стоит, а Мальцев с Харламовым должны у ворот тормознуть — чтобы брызгами льда из-под коньков накрыло камеру. Как раз закроет пустоту на трибунах.

— Ловко.

— Выбиваю ложбинку на льду, устанавливаю камеру, сам иду на трибуну. Жму дистанционно. А Уткин ложится на лед. Уходя, говорю: «Игорь, вряд ли у тебя что-то получится. Неудачное место...» — «Я сам знаю, как». Ну, знаешь и знаешь. Я отснял серию — получился только последний кадр.

— А у коллеги?

— Я вам скажу, что у него получилось. Отдаем фотографии в проявку, вдруг звонят оттуда: «Быстро спустись. Уткин твою пленку хочет в руки взять, просто вырывает...» — «Ты ему пока в рыло дай, а я подойду — добавлю». Прихожу — он трясется: «Почему у тебя получилось, а у меня нет?!» — «Потому что ты идиот. Сказал же — не надо там лежать».

— А зачем хотел взять вашу пленку?

— Чтобы выдать мой снимок за свой. Еще потом ходил и рассказывал, мол, Донской загубил его идею...

Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Надо вовремя кислоты добавить. А главное — чувствовать шкуру...»

Мышкину почти 70 — а предыдущее интервью мы готовили, когда исполнялось ему 55.

То лето тоже было удушливым. Помню запах шашлыка с Тишинской площади и древнюю Subaru, на которой приехал Мышкин в нашу редакцию минута в минуту. А может, дожидался за углом — желая сразить точностью. На такие трюки горазды люди большого спорта. У Константина Бескова и Вадима Евсеева этот фокус — просто коронка. Так что — допускаю.

Рассказывал Мышкин, как прекрасно себя чувствует в 55. Очень советовал просыпаться в 6 утра — как он сам. Тогда все будет хорошо. Помню — я вздрогнул. Считая и 11 утра подъемом чрезвычайно ранним, нездоровым.

Открывался знаменитый вратарь, обойденный вниманием корреспондентов советской поры, с новых и новых сторон.

Расспрашивали про Швейцарию, прожил в которой Мышкин долго-долго. Тема в ту пору была горячая — сборной руководили тренеры с европейскими паспортами.

— У вас-то швейцарский есть? — уточнили мы. Заранее понимая — есть наверняка.

— Да нет у меня ничего! — усмехнулся Мышкин. — Только российский. В Швейцарии было разрешение на работу. Чтоб получить там паспорт, надо прожить 12 лет на одном месте. Потом сдавать экзамен. Я прожил шесть, затем уехал, снова вернулся — и отсчет пошел по новой. Однажды проводил сборы в Гринденвальде и случайно увидел, как катаются Белоусова с Протопоповым. Подошел познакомиться, разговорились. Вот они жили в одном месте и дожидались годами швейцарских паспортов. Фанатичные люди, конечно. Мы оттренировались с детишками, ужинаем в ресторане — а они в половине десятого вечера выходит на лед. Так работают, что забываешь — им по 70 лет.

— Может, и вы в 70 лет будете так же порхать на льду.

— Знаете — допускаю. Если, правда, глаза не помешают. Мне тут заявили на тренировке, когда я очки снял: «Если б наш вратарь еще и видел...»

— Сильная близорукость?

— Наоборот, дальнозоркость. В 47 лет обнаружил. Думаю: чего это я все дальше газеты держу? Не по шайбе заметил — по газетам!

— Эти же газеты писали, что вы в середине 90-х ввязались в Москве в какой-то бизнес.

Владимир Мышкин. Виталий Ерфилов рассказал о том, как работал с олимпийским чемпионом-1984 Владимиром Мышкиным

— Не было бизнеса. Приехал из Финляндии в 91-м — так год вообще ничем не занимался. Пока приятель не зазвал в меховое производство. Работал в артели. Нам завозили меха, надо было вымочить, а потом — мездрить...

— Слово-то какое гнусное. И кем же вы были?

— Вот мездрильщиком и был. Сидел возле станка, замачивал шкуры, растягивал. Так прошло полгода. Потом Тузик меня отыскал — хватит, говорит, дурака валять. Иди в «Динамо» тренировать вратарей. 93-й год, дела более-менее налаживались. Но меня хватило на два месяца, в Швейцарии как раз Женя Попихин закончил играть.

— И что?

— Стал заниматься детской школой при «Давосе» и меня позвал помочь. Ехал вроде как на месяц — а остался на шесть лет.

— О хоккее мы еще поговорим. Откройте секрет — что самое сложное в работе мездрильщика?

— Ох, спросили... Надо вовремя кислоты добавить, например. Все это на центрифуге сушится. Главное — чувствовать шкуру. Стоят такие косы, на них кожу тянешь — и срезаешь лишний слой. Запросто можно шкуру попортить. У меня в эти моменты закрадывалась мысль — я, Владимир Мышкин, в сборной СССР играл, чем-то непонятным занимаюсь.

Владимир Мышкин.
Фото Алексей Иванов., архив «СЭ»

«Будем экспериментировать. В крови осталась инфекция...»

Все мы помним про легендарную замену на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде — на последней секунде первого периода Виктор Тихонов вдруг убрал Третьяка. Поставил в ворота сборной Мышкина. Наши проиграли студентам из сборной США — позже про это и фильмы снимут, и рассказывать будут наши ветераны, что играли те учащиеся под допингом...

Казалось бы, разузналось все — но годы спустя вдруг открывались очень личные подробности.

— С той Олимпиады я вернулся с язвой двенадцатиперстной кишки, — сообщал вдруг между делом Владимир Мышкин.

— Ого! — не верили услышанному мы. — Это же ужасная боль. Как?

— Я тоже поражался, расспрашивал врачей — как такое могло произойти? Мне 25 лет. Они качали головами — нервы, только нервы. Это же Олимпиада! А вылечили меня годы спустя в Швейцарии. Одного врача прошел, второго — и лишь с третьей попытки получилось. Доктор попался уникальный. Сказал: «Будем экспериментировать. В крови осталась инфекция. Есть схема, которая должна помочь...» Пропил лекарства, которые он предложил — и больше горя не знаю.

— Что доктор запретил?

— Пришлось забыть о кофе, хоть очень любил. Бросил курить. Встречали мы Новый год у дочки в Давосе, я своих предупредил: «Ровно в полночь выкуриваю последнюю сигарету, запиваю ее рюмкой водки — чтоб закрепить, и больше вы меня курящим не увидите ни-ког-да!» Это было восемь лет назад.

— Когда играли — питались по-особенному?

— Больше скажу: лежал в госпитале КГБ на Пехотной улице — оттуда ездил на игры и тренировки. А в 86-м меня отправили в Реутов, госпиталь при дивизии Дзержинского. Как раз случился Чернобыль, и в этот госпиталь стали привозить пострадавших ребят. Жуткое впечатление. Я понять ничего не мог, а все вокруг на эту тему шепотом говорили.

Владимир Мышкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главная тайна Лейк-Плэсида

Тот матч в Лейк-Плэсиде еще хранит главную свою тайну: почему, почему же Тихонов поменял вдруг Третьяка? Что заставило?

Как-то мы расспрашивали самого Третьяка. Тот усмехнулся — давая понять, что главное знает. Но говорить не станет.

— Годы спустя открываю книжку Тихонова — пишет: «Замена Третьяка — самая большая ошибка в моей жизни». Просто не дал завоевать золото! — рассказывал Владислав Александрович. — Еще неизвестно, что было бы, доиграй я до конца. Все хоккеисты знали — после пропущенной начинаю играть лучше. А если слабую пропустил, вообще как зверь буду тащить! Мне даже надо одну пропустить!

— Феноменальное качество.

— Обычно-то наоборот бывает — сколько вратарей играют до первой шайбы! Пропустил — и расклеился. Все это Тихонов знал! Но уверен был — обыграем американцев. Мы же их 10:3 грохнули накануне Олимпиады.

— Как он вам объявил?

— О, это история — с шайбой-то! Ведем 2:1. Десять секунд до сирены. Американец между Билялетдиновым и Первухиным, щелкает по воротам, никакой опасности. У меня мысль: зачем ловить, потом вбрасывание в нашей зоне. Поймал бы — и все, нет момента!

— А вы?

— Я щитки сложил, шайба в них — и отскакивает. Тоже ерунда. Защитники же страхуют. Но в этот момент они смотрят наверх, на табло!

— Господи.

Виктор Хатулев. Он мог стать звездой советского хоккея, но завяз в скандалах и дебошах. Работал на кладбище и умер на улице

— Американец проскальзывает между ними, я все размышляю: «Осталась секунда, не больше». Сажусь под него — а он выдерживает паузу и с сиреной забивает! 2:2! Ладно, прихожу в раздевалку, готовлюсь. Вдруг надо мной голос Тихонова: «Мышкин в воротах, Третьяк не играет». Это как кинжал в сердце!

— Ваша версия — что было?

— Сто процентов — не хоккейное.

— Кто-то нам говорил из ветеранов — многие поступки Тихонова продиктованы обычным страхом.

— Нет. Здесь что-то другое, глубоко личное. У меня есть догадки, но озвучивать не хочу.

— Почему не переговорили с ним время спустя?

— А зачем? Да он и не рассказал бы. Достаточно того, что написал в книжке: «Моя самая большая ошибка».

**

Расспрашивали мы и самого Тихонова — тот грустнел. Пододвигал к нам вазу с карамельками — чтоб заняли рот, не вспоминали печальное.

Карамельки мы с Сашей Кружковым брали — Александр даже сунул в карман горсть для близких, стоило Тихонову отвернуться — но расспросы не оставляли. Дикция становилась чуть менее внятной. Но это пустяк.

Виктор ТИХОНОВ Виктор Тихонов: «Фетисов просил сжечь мои блокноты»

Тихонов вздыхал — и рассказывал, что мог:

— Обидно, что ребята ко мне не прислушались. После того как незадолго до Игр мы разгромили сборную США — 10:3, хоккеисты расслабились. Хотя каждый день твердил: «Забудьте. Наши главные соперники на Олимпиаде — не чехи, а именно американцы». Но достучаться до игроков не смог. Все были уверены, что снова легко с ними разберемся. За это и поплатились. А американцы к тому же бежали на допинге, в этом у меня сомнений нет. Что-то им кололи. Впрочем, каждое поражение учит. Если делаешь выводы.

— Какие?

— Проигрыш помог перестроить команду. В 81-м все недоумевали — что за команду я собрал? Играть-то кому? Никто ни в Макарова, ни в Ларионова не верил. Считали, что я спятил. А сборная за следующие четыре года не проиграла ни единого турнира!

— Насчет допинга — допускаю! — отыскивал свой аргумент Мышкин. — Может, вы не знаете — американцы в Лейк-Плэсиде все третьи периоды выигрывали. Носились по площадке так, словно матч только начался.

— Фильм «Чудо на льду» смотрели?

— Да. Из нас вылепили комических персонажей.

— Себя узнавали?

— Мелькнул в кадре какой-то блондин...

Владимир Мышкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Ты стоишь, а в тебя кирпичами швыряют. Надо поймать»

Что, впрочем, вспоминать печальное — да еще ко дню рождения? Есть темы позанятнее!

Если вратарь к вам расположился — можете услышать массу интересного.

Владимир Мышкин расскажет, что такое «красиво заканчивать».

— Это как я!

— Это как же? — обрадовались мы сюжетному повороту.

— Последний матч в карьере — за сборную СССР! Меня пригласили на чемпионат мира-91 после сезона в Финляндии. В Турку вышел на замену в игре с чехами. Сменил, кажется, Лешу Марьина. А третьим вратарем был Трефилов. Красиво, а?

Мало кто так расскажет про вратарскую профессию, как Мышкин:

— Только на голове — 12 шрамов. Прежде не было плотных шлемов, играли в каких-то мыльницах фирмы Ioffe. До сих пор вспоминаю, как мне приложились шайбой два Юрия — сначала Тюрин, потом Лебедев. Всю голову штопали. Главное, шлему ничего, а голова пробита. А Сашке Сидельникову в 73-м вообще шайба в горло угодила, вот это было страшно. У Фирсова щелчок смертельный. Это первый мой московский сезон, я своими глазами видел: ка-а-к дал...

Тренер вратарей сборной России Владимир МЫШКИН. Фото Никиты УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Владимир Мышкин: «На арене в Хельсинки душно»

— Уф. Слушать-то больно, — нервно сглотнули мы.

— Сейчас-то шлемы другие — никакого сравнения! Шайба по нему скользнет — и уходит в сторону. Мне в ветеранских матчах постоянно попадают. Голова немножко пошумит, а боли нет.

— Все вратари — люди со странностями?

— Немного не от мира сего. Это правда. На всю жизнь запомнил слова Виктора Коноваленко: «Ты стоишь, а в тебя кирпичами швыряют. Надо поймать». Я, например, совершенно не могу стоять за воротами. Даже сегодня не могу!

— Почему?

— Это стекло за воротами — страшное место. Ужас берет, с какой скоростью шайбы летят. Как вратарь успевает?! А потом встаешь в «рамку» — и абсолютно другие ощущения. Все спокойно, никаких проблем.

Хоккей
Сборная СССР по хоккею
Владимир Мышкин
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