«Тюмень» обыграла «Норильский Никель» по пенальти и стала бронзовым призером Кубка России по мини-футболу

«Тюмень» обыграла «Норильский Никель» в матче за третье место в Кубке России по мини-футболу.

Команды завершили игру вничью со счетом 3:3, после чего тюменцы победили в серии пенальти со счетом 4:3.

В финале Кубка сыграют «Газпром-Югра» и «Синара». Матч состоится сегодня, начало — в 17.00 (мск).

Минифутбол

Кубок России

Матч за 3-е место

«Норильский Никель» (Норильск) — «Тюмень» (Тюмень) — 3:3

Серия пенальти — 3:4

20 марта. Тюмень. «ДС Центральный».