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«Спасибо всем, кто за нас болел». КПРФ — после «бронзы» в Лиге чемпионов

19:51
КПРФ — бронзовый призер Лиги чемпионов. Фото МФК КПРФ
КПРФ — бронзовый призер Лиги чемпионов. Фото МФК КПРФ
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КПРФ обратился к болельщикам после победы в матче за третье место в Лиге чемпионов над «Тюменью» — 2:2 (3:1 по пенальти).

«Спасибо всем, кто за нас болел», — подписала пост пресс-служба клуба на странице в Twitter.

В финале Лиги чемпионов сегодня сойдутся «Барселона» и «Эль Посо». Начало — в 21.00 (мск).

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