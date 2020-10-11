КПРФ обратился к болельщикам после победы в матче за третье место в Лиге чемпионов над «Тюменью» — 2:2 (3:1 по пенальти).

«Спасибо всем, кто за нас болел», — подписала пост пресс-служба клуба на странице в Twitter.

В финале Лиги чемпионов сегодня сойдутся «Барселона» и «Эль Посо». Начало — в 21.00 (мск).