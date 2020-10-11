«Спасибо всем, кто за нас болел». КПРФ — после «бронзы» в Лиге чемпионов
19:51
КПРФ обратился к болельщикам после победы в матче за третье место в Лиге чемпионов над «Тюменью» — 2:2 (3:1 по пенальти).
«Спасибо всем, кто за нас болел», — подписала пост пресс-служба клуба на странице в Twitter.
В финале Лиги чемпионов сегодня сойдутся «Барселона» и «Эль Посо». Начало — в 21.00 (мск).
СПАСИБО ВСЕМ, КТО ЗА НАС БОЛЕЛ?— Спортивный Клуб КПРФ (@sportclub_kprf) October 11, 2020
МФК КПРФ — бронзовый призер Лиги чемпионов 2019-2020? pic.twitter.com/QhNsd1RfUy