Лин извинился за промах в серии пенальти с «Барселоной»

Один из лидеров МФК КПРФ Лин после поражения от «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов извинился за незабитый пенальти. Испанец признался, что переживает из-за промаха.

— В первом тайме пропустили два мяча, против «Барселоны» всегда трудно отыгрываться, — цитирует пресс-служба клуба Лина. — Но нам это удалось. Мы выровняли игру, во втором тайме играли очень хорошо, с отличной интенсивностью. Боролись как команда до последней секунды, перевели матч в дополнительное время. И в итоге все решилось в серии пенальти, это как лотерея, все это знают. Сегодня пенальти не забил я. Очень тяжелый момент для меня. За всю свою жизнь я не забил всего два пенальти. Сегодня я не мог не забить этот шестиметровый, но это спорт. Надо продолжать. И надо быть командой, как и всегда, у нас хорошая команда. Мне нравится эта команда, эти люди, этот тренер. Мы всегда бьемся до конца. Но сегодня я не забил. Извините.

«Барселона» в финале турнира сыграет с другим клубом из Испании — «Мурсией», также победившей в полуфинале российский клуб — «Тюмень» (2:1). Финальная игра состоится 11 октября, тогда же КПРФ и «Тюмень» проведут матч за третье место.