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«Новая генерация» обыграла самарское «Динамо», КПРФ и «Синара» сыграли вничью

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В матче второго тура чемпионата России по мини-футболу «Новая Генерация» победила самарское «Динамо» (3:0).

Также сегодня состоялась игра третьего тура. КПРФ и «Синара» сыграли вничью (4:4).

Чемпионат России

2-й тур

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Динамо Самара» — 3:0 (1:0)

27 декабря. Сыктывкар. «УСК КРОО ФФРК».

3-й тур

КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:4 (3:3)

27 декабря. Климовск. «УСЦ Юность».

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