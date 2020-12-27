«Новая генерация» обыграла самарское «Динамо», КПРФ и «Синара» сыграли вничью
В матче второго тура чемпионата России по мини-футболу «Новая Генерация» победила самарское «Динамо» (3:0).
Также сегодня состоялась игра третьего тура. КПРФ и «Синара» сыграли вничью (4:4).
Чемпионат России
2-й тур
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Динамо Самара» — 3:0 (1:0)
27 декабря. Сыктывкар. «УСК КРОО ФФРК».
3-й тур
КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:4 (3:3)
27 декабря. Климовск. «УСЦ Юность».
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