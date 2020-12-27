«Новая генерация» обыграла самарское «Динамо», КПРФ и «Синара» сыграли вничью

В матче второго тура чемпионата России по мини-футболу «Новая Генерация» победила самарское «Динамо» (3:0).

Также сегодня состоялась игра третьего тура. КПРФ и «Синара» сыграли вничью (4:4).

Чемпионат России

2-й тур

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Динамо Самара» — 3:0 (1:0)

27 декабря. Сыктывкар. «УСК КРОО ФФРК».

3-й тур

КПРФ (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:4 (3:3)

27 декабря. Климовск. «УСЦ Юность».