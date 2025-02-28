Моуринью подал иск в суд на «Галатасарай»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью подал иск на «Галатасарай» о компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба желто-темно-синих, португалец указал в качестве компенсации сумму в размере 1,9 миллиона лир (около 50 тысяч евро).

27 февраля стало известно, что Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая» (0:0) после игры 25-го тура чемпионата Турции.

«Фенербахче» после 24 туров суперлиги набрал 58 очков и занимает второе место.