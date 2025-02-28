Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Турция

Моуринью подал иск в суд на «Галатасарай»

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью подал иск на «Галатасарай» о компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба желто-темно-синих, португалец указал в качестве компенсации сумму в размере 1,9 миллиона лир (около 50 тысяч евро).

Главный тренер &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью.Четыре матча бана и 42,5 тысячи евро штрафа. Моуринью наказан за слова про обезьян и турецких судей

27 февраля стало известно, что Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая» (0:0) после игры 25-го тура чемпионата Турции.

«Фенербахче» после 24 туров суперлиги набрал 58 очков и занимает второе место.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
Читайте также
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Дисквалифицированный за допинг хоккеист КХЛ уехал в ECHL. Цель — набрать форму и вернуться
Карпин сказал, чем недоволен в сборной, и оценил Соболева, Кисляк заявил, из-за кого перестал есть блинчики. Что происходит перед матчем Россия – Нигерия
Популярное видео
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая»

«Фенербахче» планирует продлить контракт с Моуринью
Новости
RSS RSS
Все новости