Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая» (0:0) после игры 25-го тура чемпионата Турции.

Как сообщает Sky TG24, 62-летний специалист получил дисквалификацию на два матча за расизм и еще на два — за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенца Славко Винчича. Таким образом, специалист пропустит матчи «Фенербахче» с Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».

По окончании игры с «Галатасараем» португалец заявил, что игроки скамейки запасных, а также тренерский состав соперника прыгали как обезьяны. «Галатасарай» назвал это расизмом, заявив: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны».

В «Фенербахче» отметили, что слова Моуринью вырваны из контекста. Позже стало известно, что сам тренер может подать в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме.

«Фенербахче» после 24 туров суперлиги набрал 58 очков и занимает второе место. Лидирует — «Галатасарай» с 64 очками.