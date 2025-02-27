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Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая»

Руслан Минаев
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за высказывание в адрес «Галатасарая» (0:0) после игры 25-го тура чемпионата Турции.

Как сообщает Sky TG24, 62-летний специалист получил дисквалификацию на два матча за расизм и еще на два — за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенца Славко Винчича. Таким образом, специалист пропустит матчи «Фенербахче» с Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».

По окончании игры с «Галатасараем» португалец заявил, что игроки скамейки запасных, а также тренерский состав соперника прыгали как обезьяны. «Галатасарай» назвал это расизмом, заявив: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны».

В «Фенербахче» отметили, что слова Моуринью вырваны из контекста. Позже стало известно, что сам тренер может подать в суд на «Галатасарай» из-за обвинений в расизме.

Главный тренер &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью в&nbsp;матче против &laquo;Галатасарая&raquo;.Пожар после главного турецкого дерби: «плач» Моуринью, обвинения в расизме, споры о судействе

«Фенербахче» после 24 туров суперлиги набрал 58 очков и занимает второе место. Лидирует — «Галатасарай» с 64 очками.

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Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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