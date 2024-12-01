Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 10:16

Ван Бронкхорст покинул пост главного тренера «Бешикташа»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст покинул команду, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

49-летний специалист возглавлял «Бешикташ» с июля. Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала десять побед, четыре раза сыграла вничью и уступила в шести встречах. После 12 матчей «Бешикташ» с 21 очком занимает шестое место в турецкой суперлиге.

Ранее ван Бронкхорст тренировал «Рейнджерс», китайский «Гуанчжоу» и «Фейеноорд».

Футбол
ФК Бешикташ
Читайте также
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Губернатор сообщил о погибшем ребенке в результате атаки БПЛА на Брянскую область
Таллин принял шесть боевых кораблей военно-морской группы НАТО
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с открытками в мессенджерах
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бешикташ» уволит ван Бронхорста после поражения от «Маккаби»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости