Ван Бронкхорст покинул пост главного тренера «Бешикташа»

Главный тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст покинул команду, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

49-летний специалист возглавлял «Бешикташ» с июля. Под его руководством команда провела 20 матчей, одержала десять побед, четыре раза сыграла вничью и уступила в шести встречах. После 12 матчей «Бешикташ» с 21 очком занимает шестое место в турецкой суперлиге.

Ранее ван Бронкхорст тренировал «Рейнджерс», китайский «Гуанчжоу» и «Фейеноорд».