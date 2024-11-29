«Бешикташ» уволит ван Бронхорста после поражения от «Маккаби»

Совет директоров «Бешикташа» в пятницу, 29 ноября, соберется по поводу ситуации главного тренера Джованни ван Бронкхорста, сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в соцсети X.

По информации источника, стамбульский клуб намерен уволить голландского специалиста. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

В четверг, 28 ноября, «Бешикташ» проиграл «Маккаби» (1:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

29-летний ван Бронхорст возглавил команду 1 июля 2024 года. Под его руководством «Бешикташ» сыграл 20 матчей: 10 побед, 4 ничьи и 6 поражений. Команда занимает 6-е место в чемпионате Турции.