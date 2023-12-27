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В Турции освободили экс-президента «Анкарагюджю», обвиняемого в избиении арбитра

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа освобожден из-под стражи до суда, сообщает Fanatik.

По информации источника, Коджа освободили после удовлетворения апелляции его адвокатов. Остальные фигуранты дела продолжают находиться под стражей.

Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой суперлиги против «Ризеспора» (1:1). Причиной его действий стало недовольство работой Мелера. Позже он подал в отставку с поста президента «Анкарагюджю».

12 декабря Федерация футбола Турции объявила о приостановке матчей во всех лигах страны на неопределенный срок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение на арбитра и пожелал ему скорейшего выздоровления.

15 декабря Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала Коджа.

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