«Бешикташ» со счетом 5:0 разгромил «Галатасарай» и выиграл Суперкубок Турции

«Бешикташ» стал победителем Суперкубка Турции-2024.

В решающем матче «Бешикташ» разгромил «Галатасарай» — 5:0. Дубль оформил новичок стамбульского клуба Чиро Иммобиле. Итальянец открыл счет на 1-й минуте и реализовал пенальти на 81-й.

Еще по голу забили Юнас Свенссон (53-я минута), Рафа Силва (90+1-я) и Мустафа Хекимоглу (90+2-я).

«Галатасарай» остался в меньшинстве в концовке игры — красную карточку на 87-й минуте получил Виктор Нельссон.

«Бешикташ» в 10-й раз стал обладателем Суперкубка Турции и сравнялся по числу побед с «Трабзонспором». Рекордсменом турнира остается «Галатасарай» — 17 трофеев.