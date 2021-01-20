Райкович покинул «Локомотив». «Краснодар» подпишет лучшего бомбардира лиги 1?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Контракт с Райковичем расторгнут

Красно-зеленые на своем официальном сайте сообщили об уходе защитника Слободана Райковича. Контракт с 31-летним сербом расторгнут по соглашению сторон.

Райкович перешел в «Локо» минувшим летом из «Перуджи» на правах свободного агента. Он провел за железнодорожников девять матчей во всех турнирах.

«Локомотив» и Слободан Райкович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.



Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере.https://t.co/Y9HepqsDVc — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2021

Лучший бомбардир лиги 1 перейдет в «Краснодар»?

По информации Le10Sport, «быки» проявляют интерес к нападающему «Реймса» Булайе Диа. На 24-летнего сенегальца также претендуют «Марсель», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

«Краснодар» пока не делал конкретного предложения по трансферу Диа. Его контракт с «Реймсом» действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает сенегальца в 12 миллионов евро.

Диа — лучший бомбардир текущего чемпионата Франции вместе с форвардом «ПСЖ» Кильяном Мбаппе. Они забили по 12 голов.

Васин и Набабкин хотят остаться в ЦСКА

Арсен Минасов, агент защитников ЦСКА Виктора Васина и Кирилла Набабкина, в интервью «СЭ» рассказал о будущем своих клиентов. Контракты 32-летнего Васина и 34-летнего Набабкина истекают в конце этого сезона.

«Пока переговоров с клубом о продлении контрактов не было, позже собираемся их начать, — сказал Минасов. — С Виктором и Кириллом обсуждали, они хотят продолжить играть за ЦСКА. С клубом еще не общались, но обстоятельства были такие, что не было возможности переговорить».

Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В текущем сезоне он провел девять матчей в составе армейцев во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Набабкин играет за красно-синих с 2010 года. В РПЛ-2020/21 он принял участие в трех встречах.

Манджукич перешел в «Милан»

«Милан» на своем официальном сайте сообщил о переходе форварда Марио Манджукича. Контракт с 34-летним хорватом рассчитан до конца текущего сезона. При этом прописана возможность продления соглашения еще на один год.

«Благодарен «Милану» за возможность присоединиться к этому великому клубу. Носить футболку «Милана» и играть за него — честь для меня. Могу лишь обещать, что приложу максимум усилий. Буду стараться помочь команде», — написал Манджукич в своем Twitter.

I am thankful to the @acmilan leadership for the opportunity to join this great club — it will be a real honor to wear this iconic jersey and fight for the #rossoneri ?? I can only promise to give my best effort in every game and try to help the team in any way that I can ?? pic.twitter.com/JSp8yXp2ds — Mario Mand?uki? MM17 (@MarioMandzukic9) January 19, 2021

В Италии Манджукич известен по выступлениям за «Ювентус». В составе туринцев хорват пять раз становился чемпионом Италии. А его последним клубом был катарский «Аль-Духаиль».

«Реал» согласовал контракт с Алабой

Как сообщает Marca, защитник «Баварии» Давид Алаба близок к переходу в «Реал». Контракт с 28-летним австрийцем будет рассчитан на четыре года, а зарплата составит около 11 миллионов евро за сезон.

Алаба присоединится к «Реалу» летом, когда у него закончится договор с «Баварией». За мюнхенский клуб австриец выступает с 2009 года. В составе красных он девять раз становился чемпионом Германии и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Алаба провел 22 матча за «Баварию» и забил один гол.