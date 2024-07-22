«Вест Хэм» интересуется защитником «Милана» Томори

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори, сообщает Daily Mail.

«Молотобойцы» намерены попытаться подписать 26-летнего англичанина этим летом. Детали потенциальной сделки не уточняются.

Томори выступает за «Милан» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Контракт защитника с «россонери» действует до конца июня 2027 года.