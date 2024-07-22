Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:36

«Вест Хэм» интересуется защитником «Милана» Томори

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори, сообщает Daily Mail.

«Молотобойцы» намерены попытаться подписать 26-летнего англичанина этим летом. Детали потенциальной сделки не уточняются.

Томори выступает за «Милан» с января 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола в 35 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Контракт защитника с «россонери» действует до конца июня 2027 года.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Милан
0
Читайте также
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» предложил 65 миллионов евро за полузащитника «Реал Сосьедад» Кубо

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости