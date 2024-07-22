Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:15

«Ливерпуль» предложил 65 миллионов евро за полузащитника «Реал Сосьедад» Кубо

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Такэфуса Кубо.
Фото Global Look Press

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Реал Сосьедад» Такэфусу Кубо, сообщает японское издание Sponichi.

Английский клуб предложил 65 миллионов евро за 23-летнего японца. Мерсисайдцы готовы подписать с футболистом контракт, по которому тот будет получать 15 миллионов евро в год.

Кубо выступает за «Реал Сосьедад» с июля 2022 года, контракт хавбека действует до конца июня 2029 года.

В сезоне-2023/24 японец забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 41 матче за команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Франция не допустила часть журналистов из России на Олимпиаду
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Мощный ливень накрыл Москву
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» претендует на нападающего сборной Шотландии Адамса

«Вест Хэм» интересуется защитником «Милана» Томори

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости