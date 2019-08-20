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Сульшер прокомментировал информацию о возможном уходе Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

09:16
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после ничейного результата в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:1) прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Алексиса Санчеса.

Ранее сообщалось, что 30-летний Санчес может перейти в «Интер».

«Что ж, до закрытия трансферного окна осталось еще несколько недель, и есть шанс, что некоторые клубы проявят интерес к Санчесу, так что посмотрим, что получится. Не могу сказать больше того, что вы знаете», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

Вулверхэмптон Уондерерс — Манчестер Юнайтед

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