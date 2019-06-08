СМИ: "ПСЖ" готов платить де Лигту 15 миллионов евро в год

"ПСЖ" проявляет интерес к защитнику "Аякса" Маттейсу де Лигту, утверждает sport.es. По информации СМИ, парижане готовы заплатить 90 миллионов евро за 19-летнего голландца.

"ПСЖ" предлагает де Лигту зарплату в размере 15 миллионов евро в год. Отмечается, что французы хотят сделать всевозможное, чтобы подписать футболиста.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро.

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