Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:06

«Реал» провел первые контакты с защитником «Ливерпуля» Александром-Арнолдом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реал» заинтересован в переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда, сообщает Relevo.

По информации источника, мадридцы провели первые контакты с окружением 25-летнего англичанина и несколько раз беседовал с самим игроком.

Футболист примет окончательное решение о своем будущем в ближайшие несколько месяцев, но подчеркивается, что шансы «Реала» высоки благодаря дружбе между Александром-Арнолдом и полузащитником «сливочных» Джудом Беллингемом.

Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей за команду во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра-Арнолда в 70 миллионов евро.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Трент Александр-Арнолд
Читайте также
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости